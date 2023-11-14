Макуана і Калитвинцев визнані найкращими гравцем і тренером УПЛ жовтня

"Полісся" здобуло три перемоги в чотирьох матчах.

Найкращим гравцем УПЛ у жовтні визнано хавбека "Полісся" Бені Макуану, а тренером – наставника конголезця Юрія Калитвинцева, повідомляє isport.ua.

У голосуванні, організованому компанією VBET, взяли участь спортивні журналісти, які й відібрали по чотири номінанти на кожну нагороду.

На найкращого гравця жовтня в чемпіонаті України, крім Макуна, претендували: Олег Кожушко ("Кривбас"), Андрій Штогрин ("Чорноморець") та Олексій Гуцуляк ("Дніпро-1").

Серед тренерів також в номінанти потрапили: Юрій Вернидуб ("Кривбас") і Юрій Максимов ("Дніпро-1").

Нагадаємо, "Полісся", яке посідає другу сходинку в чемпіонаті, у жовтні здобуло три перемоги в чотирьох матчах, включно з перемогою над київським "Динамо".