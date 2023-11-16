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Попри перемогу над Нідерландами у Кубку Біллі Джин Кінг Україна опустилася на 18-е місце у рейтингу ITF

Світовий рейтинг очолила Канада.

Попри перемогу над Нідерландами у Кубку Біллі Джин Кінг Україна опустилася на 18-е місце у рейтингу ITF
Збірна України
Фото: btu.org.ua

Попри перемогу над Нідерландами у раунді плей-оф Кубка Біллі Джин Кінг (3:1), Україна опустилася з 16 на 18 місце у оновленому рейтингу жіночих збірних, повідомляє пресслужба ITF.

Лідерство захопила команда Канади, яка вперше в історії виграла Кубок Біллі Джин Кінг.

Збірна Канади
Фото: billiejeankingcup.com
Збірна Канади

Рейтинг націй.

  1. Канада (+5) – 1117,07
  2. Австралія – 1093,32
  3. Швейцарія (-2) – 1072,15
  4. Чехія (+1) – 1020,32
  5. Італія (+3) – 985
  6. Франція (-2) – 980,84
  7. Іспанія (-4) – 974,04
  8. США (+1) – 881,94
  9. Казахстан (-2) – 864,57
  10. Німеччина – 804,52

  • 18. Україна (-2) – 653,93.
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