Попри перемогу над Нідерландами у Кубку Біллі Джин Кінг Україна опустилася на 18-е місце у рейтингу ITF

Попри перемогу над Нідерландами у раунді плей-оф Кубка Біллі Джин Кінг (3:1), Україна опустилася з 16 на 18 місце у оновленому рейтингу жіночих збірних, повідомляє пресслужба ITF.

Лідерство захопила команда Канади, яка вперше в історії виграла Кубок Біллі Джин Кінг.

Фото: billiejeankingcup.com Збірна Канади

Рейтинг націй.

Канада (+5) – 1117,07 Австралія – 1093,32 Швейцарія (-2) – 1072,15 Чехія (+1) – 1020,32 Італія (+3) – 985 Франція (-2) – 980,84 Іспанія (-4) – 974,04 США (+1) – 881,94 Казахстан (-2) – 864,57 Німеччина – 804,52

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