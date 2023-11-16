Попри перемогу над Нідерландами у Кубку Біллі Джин Кінг Україна опустилася на 18-е місце у рейтингу ITF

Попри перемогу над Нідерландами у раунді плей-оф Кубка Біллі Джин Кінг (3:1), Україна опустилася з 16 на 18 місце у оновленому рейтингу жіночих збірних, повідомляє пресслужба ITF.
Лідерство захопила команда Канади, яка вперше в історії виграла Кубок Біллі Джин Кінг.
Рейтинг націй.
- Канада (+5) – 1117,07
- Австралія – 1093,32
- Швейцарія (-2) – 1072,15
- Чехія (+1) – 1020,32
- Італія (+3) – 985
- Франція (-2) – 980,84
- Іспанія (-4) – 974,04
- США (+1) – 881,94
- Казахстан (-2) – 864,57
- Німеччина – 804,52
…
- 18. Україна (-2) – 653,93.