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Ще один основний гравець збірної Італії ризикує пропустити матч із Україною

Бастоні отримав м'язове ушкодження під час тренування.

Ще один основний гравець збірної Італії ризикує пропустити матч із Україною
Алессандро Бастоні
Фото: EPA/UPG

У збірній Італії виникла нова кадрова проблема перед матчами кваліфікації Євро-2024 проти Північної Македонії та України.

Захисник міланського "Інтера" Алессандро Бастоні був змушений достроково завершити тренування через м'язове ушкодження, повідомляєSky Sport Italia.

Попередньо, 24-річний гравець отримав розтягнення правого литкового м'яза.

Незабаром він пройде медичне обстеження, щоб визначити ступінь важкості травми.

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Зазначимо, що до цього "Скуадра Адзурра" втратила вже чотирьох гравців перед матчем з Україною.

Нагадаємо, Італія прийме північномакедонців у Римі у п'ятницю, 17 листопада.

Матч заключного десятого туру кваліфікації Євро-2024 між Україною та Італією відбудеться у понеділок, 20 листопада, у німецькому Леверкузені на стадіоні "Бай-Арена" та розпочнеться о 21:45 за київським часом.

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