Ще один основний гравець збірної Італії ризикує пропустити матч із Україною

Бастоні отримав м'язове ушкодження під час тренування.

У збірній Італії виникла нова кадрова проблема перед матчами кваліфікації Євро-2024 проти Північної Македонії та України.

Захисник міланського "Інтера" Алессандро Бастоні був змушений достроково завершити тренування через м'язове ушкодження, повідомляєSky Sport Italia.

Попередньо, 24-річний гравець отримав розтягнення правого литкового м'яза.

Незабаром він пройде медичне обстеження, щоб визначити ступінь важкості травми.

Зазначимо, що до цього "Скуадра Адзурра" втратила вже чотирьох гравців перед матчем з Україною.

Нагадаємо, Італія прийме північномакедонців у Римі у п'ятницю, 17 листопада.

Матч заключного десятого туру кваліфікації Євро-2024 між Україною та Італією відбудеться у понеділок, 20 листопада, у німецькому Леверкузені на стадіоні "Бай-Арена" та розпочнеться о 21:45 за київським часом.