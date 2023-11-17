Збірна України обіграла "Лехію" у контрольному матчі

Збірна України з футболу у польському Гданську грала за зачиненими дверима контрольний матч проти "Лехії".

Поєдинок завершився перемогою нашої збірної – 2:0.

Голами відзначилися Олександр Пихаленок та Єгор Назаріна, забивши по м'ячу у кожному з таймів.

Зазначимо, що за збірну України на поле вийшло 25 футболістів, кожен із яких провів на полі від півгодини до 45 хвилин.

Додамо, що це була остання репетиція команди Сергія Реброва перед заключним матчем кваліфікації Євро-2024 проти збірної Італії, який відбудеться у понеділок, 20 листопада, у німецькому Леверкузені на стадіоні "Бай-Арена" та розпочнеться о 21:45 за київським часом.