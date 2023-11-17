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Збірна України обіграла "Лехію" у контрольному матчі

Українці готуються до вирішального поєдинку відбірної кампанії Євро-2024.

Збірна України обіграла "Лехію" у контрольному матчі
Збірна України
Фото: УАФ

Збірна України з футболу у польському Гданську грала за зачиненими дверима контрольний матч проти "Лехії".

Поєдинок завершився перемогою нашої збірної – 2:0.

Голами відзначилися Олександр Пихаленок та Єгор Назаріна, забивши по м'ячу у кожному з таймів.

Зазначимо, що за збірну України на поле вийшло 25 футболістів, кожен із яких провів на полі від півгодини до 45 хвилин.

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Додамо, що це була остання репетиція команди Сергія Реброва перед заключним матчем кваліфікації Євро-2024 проти збірної Італії, який відбудеться у понеділок, 20 листопада, у німецькому Леверкузені на стадіоні "Бай-Арена" та розпочнеться о 21:45 за київським часом.

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