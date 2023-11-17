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Стала відома локація і дата проведення бою Усик - Ф'юрі

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в суперважках все-таки відбудеться.

Підтверджено дату проведення бою за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі між володарем титулу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО) і чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 KO), повідомляє Sky Sports.

Українець та британець зустрінуться 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Нагадаємо, що поєдинок між Усиком та "Циганським королем" перебував на межі зриву через нещодавню зустріч Ф'юрі з колишнім чемпіоном UFC Френсісом Нганну.

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У результаті сторона британця заявила, що його поєдинок з українцем, який був запланований на 23 грудня, не відбудеться через травму Тайсона.

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