Мінмолодьспорту внесло гравців збірної України з футболу до списку ухилянтів

Неприємний дзвінок для Мудрика, Довбика, Забарного і Трубіна.

Опубліковано список українських спортсменів, які не повернулися з-за кордону, виїхавши за межі України за спеціальним дозволом.

Міністерство молоді та спорту України підготувало список із 304 атлетів, які залишилися за кордоном, хоча були зобов'язані повернутися після зборів чи змагань, повідомляє sport.ua.

До списку потрапили і гравці національної збірної України з футболу: Артем Довбик, Михайло Мудрик, Анатолій Трубін та Ілля Забарний.

Усі 4 українські футболісти перейшли з українських клубів у закордонні під час війни.

Довбик виступає за іспанську "Жирону". Контракт Артема розрахований до 30 червня 2028 року

Мудрик і Забарний грають за клуби АПЛ: "Челсі" та "Борнмут" відповідно. У Михайла контракт до літа 2031 року, у Іллі – до літа 2028 року.

Трубін захищає ворота португальської "Бенфіки". У Анатолія угода з "орлами" діє до літа 2028 року.