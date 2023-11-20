Ребров відповів на провокаційну заяву президента УЄФА

Головний тренер збірної України Сергій Ребров відповів на слова президента УЄФА Александера Чеферіна.

"Вважаю, що це люди в Україні повинні на це реагувати. Ми повинні зосередитися на нашій грі. Дуже важливо бути готовими до гри ментально. Потрібно забути про все, про всі висловлювання в пресі та сконцентруватися на своїй грі.

Я вважаю, що ці висловлювання ніяк не вплинуть на наших гравців. Вони тільки будуть злішими. Вони розумітимуть, що завтрашній результат ми можемо зробити тільки ми", - сказав Ребров в інтерв'ю на прес-конференції.

Раныше президент УЄФА дозволив собі доволі неоднозначну заяву стосовно боротьби за потрапляння на Євро-2024 в групі С. Функціонер заявив, що "Скуадра Адзуррі" зобов'язана поїхати на турнір.