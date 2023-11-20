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Стародубцева продовжує сходження у рейтингу WTA

Юлія зараз - 152-го ракетка світу.

Стародубцева продовжує сходження у рейтингу WTA
Юлія Стародубцева
Фото: btu.org.ua

Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг.

У топ-10 ніхто з тенісисток не втратив своїх позицій. Першою ракеткою світу залишається Іга Швьонтек із Польщі.

Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла свою позицію — 25-й рядок у світовому рейтингу. На 27-й позиції залишилася і Ангеліна Калініна.

Без змін пройшов тиждень для Лесі Цуренко, Марти Костюк, Даяни Ястремської та Дарії Снігур.

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Дві позиції втратила Катерина Байндль, Катаріна Завацька опустилася одразу на 17 рядків, а ось Юлія Стародубцева оновила особистий рекорд: піднялася на 7 сходинок і наблизилася до 150-го місця.

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