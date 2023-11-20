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"Дніпро-1" підтримав Павелка

Президент УАФ знаходиться у в'язниці.

"Дніпро-1" підтримав Павелка
Фото: скриншот ТСН

Комерційний директор "Дніпра-1" В'ячеслав Фрідман висловив слова підтримки на адресу президента УАФ Андрія Павелка, а також пояснив, чому його клуб відмовився голосувати за скликання позачергового конгресу УАФ.

"Дніпро-1" дотримується нейтральної позиції. Ми не "за" і не "проти", просто не хочемо приймати в цьому участь. Зробіть усе легітимно, як треба.

Я вважаю, що Павелко нелегітимно сидить у в'язниці. Його потрібно відпустити, довести справу до суду, і лише потім садити. А так його тримають під вартою просто нізащо. Павелко ж не є небезпечним: він нікого не вбив, не зґвалтував, не бігає з ножем по вулиці", - цетує Фрідмана "Спорт-Експрес Україна".

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"Його ізолювали за надуманою історією, що він нібито міг спілкуватися в Будинку футболу зі своїм юристом. Та він міг із ним і телефоном спілкуватися. Це все настільки надумано, що не хочеться про це навіть говорити.

Відпустіть Павелка, одягніть йому на ногу браслет і нехай сидить удома. Це некрасиво, коли людину тримають у в'язниці, а в цей час її прибирають із посади. Ходять чутки, що його готові відпустити, якщо він напише заяву, що йде з посади голови УАФ.

Нехай вирішують самі, "Дніпро-1" у цьому участі не братиме через ситуацію, яка склалася з Павелком. Це не дуже добре", - зазначив функціонер.

Додамо, що крім "Дніпра-1" не підтримали скликання позачергового конгресу УАФ "Металіст 1925", "Ворскла" і "Шахтар".

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