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Гравець "Динамо" знову забив за свою збірну у відборі Євро-2024

Жерсон Родрігеш забив переможний гол за Люксембург.

Гравець "Динамо" знову забив за свою збірну у відборі Євро-2024
Жерсон Родрігеш
Фото: EPA/UPG

У заключному турі групи J кваліфікації Євро-2024 збірна Люксембургу здобула мінімальну виїзну перемогу над командою Ліхтенштейну – 1:0.

Єдиний м’яч у матчі забив Жерсон Родрігеш, який належить київському "Динамо".

Відзначимо, Родрігеш трьома днями раніше відзначився дублем за Люксембург у відбірному матчі проти Боснії та Герцеговони (4:1).

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Додамо, що збірна Люксембургу зайняла 3-те місце у своїй групі і не потрапила, поки що, на Євро-2024, але цей цикл став рекордним у її історії, адже вдалося набрати 17 очок. А Родрігеш забив 5 голів у цьому відборі.

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