Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Ворог зблизька. Частина 1. «Со свадьбы на войну»
Ворог зблизька. Частина 1. «Со свадьбы на войну»
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
«Шахеди». Напередодні другої зими
«Шахеди». Напередодні другої зими
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
США нададуть Україні нову систему HIMARS
США нададуть Україні нову систему HIMARS
Українські війська вдарили по ворожих РЛС у Курській області
Українські війська вдарили по ворожих РЛС у Курській області
Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
ГоловнаСпорт

Українські шахістки виграли у команди Франції в останньому турі ЧЄ-2023

Наша збірна посіла 4-те місце.

Українські шахістки виграли у команди Франції в останньому турі ЧЄ-2023
Фото: European Chess Union

У останньому 9-му турі командного чемпіонату Європи-2023 з шахів серед чоловіків і жінок, який напередодні завершився у чорногорському місті Будва, жіноча збірна України обіграла команду Франції - 3:1.

Свої партії виграли Наталія Букса (на 2-й дошці) та Інна Гапоненко (на 3-й). Внічию завершилися партії Ганни Ушеніної (на 1-й дошці) та Наталії Жукової (на 4-й).

У підсумку наша збірна посіла 4-те місце, набравши 12 очок із 18.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Зазначимо, стільки ж очок набрали ще 3 команди. Однак, бронзові медалі взяла збірна Франції за кращими додатковими показниками.

Нагадаємо, Україна на цьому турнірі була представлена лише жіночою командою.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies