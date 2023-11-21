Українські шахістки виграли у команди Франції в останньому турі ЧЄ-2023

У останньому 9-му турі командного чемпіонату Європи-2023 з шахів серед чоловіків і жінок, який напередодні завершився у чорногорському місті Будва, жіноча збірна України обіграла команду Франції - 3:1.

Свої партії виграли Наталія Букса (на 2-й дошці) та Інна Гапоненко (на 3-й). Внічию завершилися партії Ганни Ушеніної (на 1-й дошці) та Наталії Жукової (на 4-й).

У підсумку наша збірна посіла 4-те місце, набравши 12 очок із 18.

Зазначимо, стільки ж очок набрали ще 3 команди. Однак, бронзові медалі взяла збірна Франції за кращими додатковими показниками.

Нагадаємо, Україна на цьому турнірі була представлена лише жіночою командою.