Французький виробник лиж припинив співпрацю з триразовим олімпійським чемпіоном та іншими росіянами

Большунов і Ко залишилися без лиж Rossignol.

Французька компанія-виробник лиж Rossignol зупинила співпрацю з триразовим олімпійським чемпіоном Пекіна-2022 Олександром Большуновим та іншими російськими лижниками, повідомляє TV2.

Зазначають, що представникам компанії не сподобалося, що Большунов виклав у своєму Instagram фотографію у формі збірної СРСР.

"Ми зв'язалися з Большуновим і пояснили, що не схвалюємо таке. Він зрозумів, що припустився помилки, і видалив пост", — наводить видання слова спортивного директора компанії Коліна Барбе.

Повідомляють, що Rossignol припинила співпрацю з усіма російськими спортсменами.

Раніше Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) вирішила не допускати російських і білоруських спортсменів до участі у змаганнях під егідою організації.