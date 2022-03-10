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"Бенфіка" передасть Україні 100 тонн товарів першої необхідності

Португальський гранд підтримав український народ.

Фото: slbenfica.pt

Найтитулованіший клуб Португалії "Бенфіка", за який виступає українець Роман Яремчук, найближчим часом передасть Україні близько 100 тонн товарів першої необхідності, повідомляє пресслужба "орлів".

Таким чином, лісабонський клуб хоче підтримати нашу країну. Збір товарів першої необхідності для України розпочався 3 березня, а завершиться 13 березня.

У гуманітарній акції португальського клубу беруть участь президент "Бенфіки" Руй Кошта, керівник ради Генеральної асамблеї португальського клубу Фернандо Сіару, технічний директор Луїзао та виконавчий президент фонду "Бенфіки" Карлос Моя.

Допомогу планують доставити до 120 точок по всій Україні.

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