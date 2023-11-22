Збірна України з гандболу дізналася суперника з плей-оф кваліфікації ЧС-2025

Відбулось жеребкування першого етапу плей-оф європейської кваліфікації до чоловічого гандбольного чемпіонату світу-2025.

Як повідомляє пресслужба Федерації гандболу України суперником збірної України стане збірна Естонії. Матчі заплановані на 13/14 березня 2024 року (перша гра) та 16/17 березня (повторна гра).

4 переможці двохматчових протистоянь вийдуть до вирішального - другого етапу кваліфікаційного плей-оф. Його учасниками також стануть 18 команд з Євро-2024, що пройде в січні.

Двохматчові протистояння другого етапу кваліфікаційного плей-оф пройдуть у травні 2024 року. Переможці отримають путівки на ЧС-2025.