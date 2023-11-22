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Збірна України з футболу U-21 перемогла Азербайджан у відборі на Євро-2025

Єдиний гол забив Бражко.

Збірна України з футболу U-21 перемогла Азербайджан у відборі на Євро-2025
Фото: УАФ

Напередодні у рамках групового етапу відбору на молодіжний чемпіонат Європи-2025 з футболу збірна України мінімально перемогла Азербайджан – 1:0.

Єдиний у матчі гол на 34-й хвилині з пенальті забив капітан команди Володимир Бражко.

Україна виграла п'ятий матч з п'яти у відборі і продовжує очолювати групу F, а Азербайджан – практично на дні.

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У 2023 році українська молодіжка більше не зіграє. Її наступний матч призначено на 26 березня 2024 року, коли команда Унаї Мельгоси проведе другий поєдинок проти Азербайджану.

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