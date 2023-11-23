Керманич збірної Боснії висловився про жеребкування плей-оф відбору на Євро-2024

Головний тренер суперника України з півфіналу кваліфікації на Євро-2024 збірної Боснії і Герцеговини Саво Мілошевич поділився думками про підсумки жеребкування.

За словами Мілошевича, його команді випав один із найсильніших суперників.

"Є як позитивні так і негативні моменти. Негатив у тому, що в півфіналі нам випала одна з найсильніших команд серед тих 12, які гратимуть у плей-оф.

Це буде дуже важкий матч. Ми знаємо про всі якості України. Вона могла легко пройти на Євро напряму. З іншого боку, у нас можливість провести першу і, сподіваюся, також другу гру вдома. Це є перевагою в таких матчах, і ми можемо бути цим задоволені", - цетує Мілошевича пресслужба Футбольного союзу Боснії та Герцеговини.