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Серія А вкрала у Коваленка гол у ворота "Сассуоло"

Віктор міг записати другий гол поспіль у чемпіонаті Італії.

Серія А вкрала у Коваленка гол у ворота "Сассуоло"
Віктор Коваленко
Фото: фк спеція

У 13-му турі Серії А клуб Віктора Коваленка "Емполі", який знаходиться у зоні вильоту, приймав "Сассуоло".

Матч завершився поразкою господарів – 3:4.

Зазначимо, що до трилера на "Карло Кастеллані" приклав руку і українець. Вийшовши на поле на 70-й хвилині на заміну, Коваленко через 16 хвилин зрівняв рахунок - 3:3.

Здавалося, що зустріч так і закінчиться внічию, але на 90+2 хвилині Доменіко Берарді встановив остаточний рахунок – 3:4.

Неприємності для Коваленка на цьому не закінчилися – вже після матчу у нього відібрали гол та записали його як автогол Матіаса Віньї, про що свідчить звіт зустрічі на офіційному сайті Серії А.

Огляд матчу Емполі - "Сассуоло".

Нагадаємо, що у 12-му турі Коваленко у матчі проти чинного чемпіона Італії "Наполі" також вийшов на заміну та забив переможний м'яч у поєдинку – 1:0.

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Зазначимо, що у паралельному поєдинку 13-го туру гол забив інший українець - Руслан Маліновський у матчі проти "Фрозіноне" відзначився дебютним взяттям воріт у складі "Дженоа" – 1:2.

Highlights поєдинку "Фрозіноне" - "Дженоа".

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