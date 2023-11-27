Віктор міг записати другий гол поспіль у чемпіонаті Італії.

У 13-му турі Серії А клуб Віктора Коваленка "Емполі", який знаходиться у зоні вильоту, приймав "Сассуоло".

Матч завершився поразкою господарів – 3:4.

Зазначимо, що до трилера на "Карло Кастеллані" приклав руку і українець. Вийшовши на поле на 70-й хвилині на заміну, Коваленко через 16 хвилин зрівняв рахунок - 3:3.

Здавалося, що зустріч так і закінчиться внічию, але на 90+2 хвилині Доменіко Берарді встановив остаточний рахунок – 3:4.

Неприємності для Коваленка на цьому не закінчилися – вже після матчу у нього відібрали гол та записали його як автогол Матіаса Віньї, про що свідчить звіт зустрічі на офіційному сайті Серії А.

Нагадаємо, що у 12-му турі Коваленко у матчі проти чинного чемпіона Італії "Наполі" також вийшов на заміну та забив переможний м'яч у поєдинку – 1:0.

Зазначимо, що у паралельному поєдинку 13-го туру гол забив інший українець - Руслан Маліновський у матчі проти "Фрозіноне" відзначився дебютним взяттям воріт у складі "Дженоа" – 1:2.

Highlights поєдинку "Фрозіноне" - "Дженоа".