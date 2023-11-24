Молодіжна збірна України із сучасного п'ятиборства взяла бронзу на ЧЄ-2024

"Бронзу" у змішаній естафеті вибороли Ольга Клуннікова та Максим Агарушев.

"Бронзою" відкрила збірна України молодіжний чемпіонат Європи U-24 з сучасного п’ятиборства, що проходить у Польщі, повідомляє пресслужба НОК України.

На третю сходинку п’єдесталу у змішаній естафеті зійшли Ольга Клуннікова та Максим Агарушев.

Українці показала сьомий результат у фехтуванні (208), п’ятий у конкурі (283), третій у плаванні (309) та лазер-рані (495). Набравши у підсумку 1295 очок, наші спортсмени поступилися суперникам з Угорщини (1336) та Польщі (1332).

Четверте місце посіла друга українська команда у складі Ірини Бойченюк та Дмитра Худенка.