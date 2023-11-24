​F-16 як джерело культурологічного шоку
​F-16 як джерело культурологічного шоку
Олександр Мережко: «Україна має готуватися до розпаду Росії»
Олександр Мережко: «Україна має готуватися до розпаду Росії»
Епоха фашизму. Як маленькі фашисти захоплюють владу у великих країнах
Епоха фашизму. Як маленькі фашисти захоплюють владу у великих країнах
Голова СЗР заявив, що РФ скорегувала тактику щодо України: тиск на фронті, знищення інфраструктури і підрив суспільства
Голова СЗР заявив, що РФ скорегувала тактику щодо України: тиск на фронті, знищення інфраструктури і підрив суспільства
НАБУ опублікувало листування по справі голови Держспецзв'язку: "Птах" у "колгоспі", кодове слово і пакет з 22 кг грошей
НАБУ опублікувало листування по справі голови Держспецзв'язку: "Птах" у "колгоспі", кодове слово і пакет з 22 кг грошей
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
ГоловнаСпорт

Молодіжна збірна України із сучасного п'ятиборства взяла бронзу на ЧЄ-2024

"Бронзу" у змішаній естафеті вибороли Ольга Клуннікова та Максим Агарушев.

Молодіжна збірна України із сучасного п'ятиборства взяла бронзу на ЧЄ-2024
Фото: НОК

"Бронзою" відкрила збірна України молодіжний чемпіонат Європи U-24 з сучасного п’ятиборства, що проходить у Польщі, повідомляє пресслужба НОК України.

На третю сходинку п’єдесталу у змішаній естафеті зійшли Ольга Клуннікова та Максим Агарушев.

Українці показала сьомий результат у фехтуванні (208), п’ятий у конкурі (283), третій у плаванні (309) та лазер-рані (495). Набравши у підсумку 1295 очок, наші спортсмени поступилися суперникам з Угорщини (1336) та Польщі (1332).

Підписуйтесь на наш Google News

Четверте місце посіла друга українська команда у складі Ірини Бойченюк та Дмитра Худенка.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies