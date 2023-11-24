Президент "Вереса" виступив із заявою щодо відкриття провадження про банкрутство клубу

"Ми точно будемо боротися, щоб залишитися в УПЛ".

Президент Народного клубу "Верес" Іван Надєїн у прямому ефірі відповів на запитання спонсорів YouTube каналу Veres TV щодо відкриття провадження про банкрутство клубу Господарським судом Рівненської області.

"Ніякого банкрутства немає. Це нормальний процес, який ніяк не позначиться на житті клубу. Загальноприйнята у світі процедура врегулювання кредиторської заборгованості. Футбол - збиткова справа. Абсолютна більшість українських клубів - збиткові.

"Верес" - це Публічне акціонерне товариство, яке здає свою аудійовану звітність за міжнародними стандартами. Проходимо комплексний аудит фінзвітності. За три роки діяльності Публічного акціонерного товариства - в нас дійсно з’явилася певна заборгованість.

Побудували поля. Дійсно, є заборгованість перед підрядником. Але це все врегульовано. Єдиний законний механізм - процедура, в яку ми зайшли. Це не оголошення банкрутства. А процедура, яка буде врегульована в законний спосіб рішенням суду. Це оздоровлення і відновлення.

З цієї процедури ми вийдемо без боргів і це буде позитивним сигналом для наших акціонерів. Ознакою, що ми вміємо відкрито працювати з боргами, а не вирішувати це питання під сукном. Впевнений, вартість наших акцій на біржі лише виросте", - цетує Надєїна клубна пресслужба. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Ми зробимо висновки взимку. І точно будемо боротися, щоб залишитися в УПЛ. Боротимемося до останнього туру. Наша стратегія - це молодь. Ми готові продати будь-якого гравця за хороші гроші. І це нормально. Спортивний результат для нас важливий, але головне - самоокупність.

Ми будуємо інфраструктуру, базу. В той же час - ми в кожному матчі точно боротимемося за збереження місця в УПЛ", - запевнив президент "Вереса".