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Тищенко назвав свій виступ в індивідуальній гонці на етапі Кубка світу "дуже слабким"

В Естерсунді стартував сезон у біатлонному Кубку світу.

Тищенко назвав свій виступ в індивідуальній гонці на етапі Кубка світу "дуже слабким"
Артем Тищенко

На минулих вихідних у шведському Естерсунді стартував перший етап цього сезону Кубка світу в біатлоні.

Зокрема, відбулася чоловіча індивідуальна гонка на 20 км.

Її переможцем став німецький біталоніст Роман Реєс.

На другому місці розташувався ще один представник Німеччини – Юстус Штрелов. Третій результат у норвежця Йоганнеса Бьо.

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Найкращий результат серед українців показав Артем Тищенко, який припустився однієї хиби – 38-ме місце.

Після гонки Тищенко дав свій коментар.

"Гонкою дуже не задоволений, виступ дуже слабкий. Очікування були вищі від цієї гонки. Сьогодні були якісь спазми в м'язах, які не давали бігти швидше.

Погода для мене нормальна, не скажу, що холодно. Було досить комфортно бігти.

Щодо подальших планів, я не знаю – головний тренер зробить аналіз гонок і сформує склади на подальші гонки", - цетує Тищенка biathlon.com.ua.

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