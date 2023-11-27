Тищенко назвав свій виступ в індивідуальній гонці на етапі Кубка світу "дуже слабким"

В Естерсунді стартував сезон у біатлонному Кубку світу.

На минулих вихідних у шведському Естерсунді стартував перший етап цього сезону Кубка світу в біатлоні.

Зокрема, відбулася чоловіча індивідуальна гонка на 20 км.

Її переможцем став німецький біталоніст Роман Реєс.

На другому місці розташувався ще один представник Німеччини – Юстус Штрелов. Третій результат у норвежця Йоганнеса Бьо. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Найкращий результат серед українців показав Артем Тищенко, який припустився однієї хиби – 38-ме місце.

Після гонки Тищенко дав свій коментар.

"Гонкою дуже не задоволений, виступ дуже слабкий. Очікування були вищі від цієї гонки. Сьогодні були якісь спазми в м'язах, які не давали бігти швидше.

Погода для мене нормальна, не скажу, що холодно. Було досить комфортно бігти.

Щодо подальших планів, я не знаю – головний тренер зробить аналіз гонок і сформує склади на подальші гонки", - цетує Тищенка biathlon.com.ua.