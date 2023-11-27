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Вперше за останні чверть століття український арбітр відпрацює на матчі Ліги чемпіонів

На поєдинку "Реал Сосьєдад" та РБ "Зальцбург" рефері призначено Миколу Балакіна.

Вперше за останні чверть століття український арбітр відпрацює на матчі Ліги чемпіонів
Микола Балакін
Фото: football-fun-live.com

Матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між іспанським "Реал Сосьєдадом" та австрійським РБ "Зальцбург" обслужить українська бригада суддів на чолі з Миколою Балакіним, повідомляє пресслужба УЄФА.

Асистентами Балакіна - Олександр Беркут та Дмитро Запороженко. 4-й рефері – Ярослав Козик.

Зазначимо, востаннє українські арбітри призначалися на зустрічі ЛЧ, коли Василь Мельничук 16 вересня обслуговував поєдинок між також клубом із Країни Басків "Атлетік" Більбао та норвезьким "Русенборгом" - 1:1.

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Матч у Сан-Себастьяні відбудеться 29 листопада. Стартовий свисток Балакіна пролунає о 22:00 за київським часом.

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