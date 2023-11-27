Вперше за останні чверть століття український арбітр відпрацює на матчі Ліги чемпіонів

На поєдинку "Реал Сосьєдад" та РБ "Зальцбург" рефері призначено Миколу Балакіна.

Матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між іспанським "Реал Сосьєдадом" та австрійським РБ "Зальцбург" обслужить українська бригада суддів на чолі з Миколою Балакіним, повідомляє пресслужба УЄФА.

Асистентами Балакіна - Олександр Беркут та Дмитро Запороженко. 4-й рефері – Ярослав Козик.

Зазначимо, востаннє українські арбітри призначалися на зустрічі ЛЧ, коли Василь Мельничук 16 вересня обслуговував поєдинок між також клубом із Країни Басків "Атлетік" Більбао та норвезьким "Русенборгом" - 1:1.

Матч у Сан-Себастьяні відбудеться 29 листопада. Стартовий свисток Балакіна пролунає о 22:00 за київським часом.