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Гол Циганкова приніс "Жироні" лише нічию в матчі проти "Атлетику"

Каталонці втратили лідерство в Ла Лізі.

Гол Циганкова приніс "Жироні" лише нічию в матчі проти "Атлетику"
Віктор Циганков
Фото: EPA/UPG

У заключному матчі 14-го туру Ла Ліги лідируюча "Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика приймала "Атлетик".

Поєдинок завершився внічию – 1:1.

Рахунок на "Монтіліві" у дебюті другого тайму відкрив Циганков, проте гості досить швидко зуміли відновити статус-кво завдяки влучному удару Іньякі Вільямса.

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Зазначимо, що Довбик пропускав гру через травму. 

Нічійному результату в Каталонії були раді в Мадриді, зокрема на "Сантьяго Бернабеу" – "Реал" за підсумками туру наздогнав "Жирону", а за додатковими показниками очолив турнірну таблицю.

Огляд матчу "Жирона" - "Атлетик".

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