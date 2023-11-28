У заключному матчі 14-го туру Ла Ліги лідируюча "Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика приймала "Атлетик".

Поєдинок завершився внічию – 1:1.

Рахунок на "Монтіліві" у дебюті другого тайму відкрив Циганков, проте гості досить швидко зуміли відновити статус-кво завдяки влучному удару Іньякі Вільямса.

Зазначимо, що Довбик пропускав гру через травму.

Нічійному результату в Каталонії були раді в Мадриді, зокрема на "Сантьяго Бернабеу" – "Реал" за підсумками туру наздогнав "Жирону", а за додатковими показниками очолив турнірну таблицю.

Огляд матчу "Жирона" - "Атлетик".