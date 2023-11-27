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УАФ поінформувала УЄФА та ФІФА про скликання позачергового Конгресу

У найближчі два місяці в українському футболі плануються кардинальні зміни.

УАФ поінформувала УЄФА та ФІФА про скликання позачергового Конгресу
Фото: УАФ

Адміністрація Української асоціації футболу (УАФ) отримала належним чином оформлені письмові рішення органів управління 32-х членів УАФ із вимогою про скликання позачергового конгресу, повідомляє пресслужба організації.

Також члени УАФ запропонували порядок денний позачергового конгресу.

Згідно зі Статутом УАФ (ст.19, п.2), "Виконавчий комітет УАФ зобов’язаний скликати позачерговий конгрес, якщо не менш ніж 3/4 від загальної кількості членів УАФ в особі їхніх органів управління надали письмові рішення (протоколи або витяги з них) із вказаною пропозицією. Якщо таку вимогу членів УАФ про скликання позачергового конгресу не виконано, ці члени мають право самі скликати позачерговий конгрес".

Як відомо, членами УАФ є 40 організацій. Відповідно, 3/4 складають 30 із них. Таким чином, процедура скликання позачергового Конгресу УАФ офіційно розпочалася. Про це УАФ вже поінформувала ФІФА та УЄФА.

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Згідно зі Статутом УАФ (ст.19, п.4), "позачерговий конгрес повинен проводитися не пізніше ніж за 60 днів із дати отримання адміністрацією УАФ належним чином оформлених пропозицій".

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