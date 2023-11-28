Маркевич розповів про реакцію президента "Карпат" на рішення FIFA щодо боргів

Головний тренер "Карпат" Мирон Маркевич під час прес-конференції за підсумками першої частини сезону поділився думкою щодо новини про те, що FIFA визнала нинішній клуб правонаступником "старих" "Карпат" і зобов'язала виплатити борги.

"Це більше питання до президента клубу, юристів. Можу сказати одне – жодної паніки у клубі немає, все нормально.

Що стосується боргів, що пишуть - президент десь посміявся над тим, сказав, що все буде нормально. Це все що я можу сказати. Більше питання не до мене. Але що знаю – жодної паніки у клубі немає, все нормально".