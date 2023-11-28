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Збірна України взяла 5 медалей на чемпіонаті Європи U-24 з сучасного п'ятиборства

У тому числі – два "золота".

Збірна України взяла 5 медалей на чемпіонаті Європи U-24 з сучасного п'ятиборства
Фото: НОК

Дві нагороди здобула українська збірна у заключний день молодіжного чемпіонату Європи U-24 з сучасного п’ятиборства у Польщі, повідомляє пресслужба НОК України.

Владислав Чекан разом з Максимом Агарушевим та Юрієм Ковальчуком святкували перемогу у командному заліку.

Крім того, Чекан став віцечмпіоном в особистій першості. Він став другим у фехтуванні (250), показав максимальний результат у конкурі (300) і п'ятий у плаванні (301), з восьмим показником подолав лазер-ран (640), що у підсумку принесло йому срібло (1491). Переможцю Андрашу Галлу з Угорщини наш спортсмен програв 9 очок.

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Раніше Ольга Клуннікова, Ірина Кубрак та Ірина Бойченюк також виграли командну першість.

Ще дві бронзові нагороди принесли Україні Клуннікова (особиста першість) та Клуннікова і Агарушев (змішана естафета).

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