Збірна України взяла 5 медалей на чемпіонаті Європи U-24 з сучасного п'ятиборства

У тому числі – два "золота".

Дві нагороди здобула українська збірна у заключний день молодіжного чемпіонату Європи U-24 з сучасного п’ятиборства у Польщі, повідомляє пресслужба НОК України.

Владислав Чекан разом з Максимом Агарушевим та Юрієм Ковальчуком святкували перемогу у командному заліку.

Крім того, Чекан став віцечмпіоном в особистій першості. Він став другим у фехтуванні (250), показав максимальний результат у конкурі (300) і п'ятий у плаванні (301), з восьмим показником подолав лазер-ран (640), що у підсумку принесло йому срібло (1491). Переможцю Андрашу Галлу з Угорщини наш спортсмен програв 9 очок.

Раніше Ольга Клуннікова, Ірина Кубрак та Ірина Бойченюк також виграли командну першість.

Ще дві бронзові нагороди принесли Україні Клуннікова (особиста першість) та Клуннікова і Агарушев (змішана естафета).