"Шахтар" мінімальною перемогою над "Антверпеном" гарантував собі євровесну-2024

У рамках передостаннього, 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, донецький "Шахтар" у Гамбурзі приймав "Антверпен".

Матч на "Фолькспаркштадіоні" у присутності 47 209 глядачів видався дуже нервовим та завершився мінімальною перемогою господарів – 1:0.

Гол у дебюті матчу записав на свій рахунок Микола Матвієнко.

Завдяки цій перемозі "гірники" гарантували собі вихід у плей-оф турніру, а ось якого – з'ясується в останньому турі у очному протистоянні у Порту проти однойменного клубу.

Для того, щоб на весну залишитися в Лізі чемпіонів, а не "опуститися" до Ліги Європи, підопічні Маріно Пушича потребують виключно перемоги.

Додамо, що "Барселона" вже забезпечила собі вихід із групи Н у плей-оф ЛЧ.