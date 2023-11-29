Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Казус Арахамії
Казус Арахамії
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
Хто і що стоїть за страйком перевізників на україно-польському кордоні
Хто і що стоїть за страйком перевізників на україно-польському кордоні
«Наполеон»: не торт
«Наполеон»: не торт
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Генштаб оцінив втрати ворога у війні проти України у 326 440 осіб
Генштаб оцінив втрати ворога у війні проти України у 326 440 осіб
ГоловнаСпорт

"Шахтар" мінімальною перемогою над "Антверпеном" гарантував собі євровесну-2024

Переможний гол на рахунку Матвієнка.

"Шахтар" мінімальною перемогою над "Антверпеном" гарантував собі євровесну-2024
Фото: EPA/UPG

У рамках передостаннього, 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, донецький "Шахтар" у Гамбурзі приймав "Антверпен".

Матч на "Фолькспаркштадіоні" у присутності 47 209 глядачів видався дуже нервовим та завершився мінімальною перемогою господарів – 1:0.

Гол у дебюті матчу записав на свій рахунок Микола Матвієнко.

Завдяки цій перемозі "гірники" гарантували собі вихід у плей-оф турніру, а ось якого – з'ясується в останньому турі у очному протистоянні у Порту проти однойменного клубу.

Підписуйтесь на наш Google News

Для того, щоб на весну залишитися в Лізі чемпіонів, а не "опуститися" до Ліги Європи, підопічні Маріно Пушича потребують виключно перемоги.

Додамо, що "Барселона" вже забезпечила собі вихід із групи Н у плей-оф ЛЧ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies