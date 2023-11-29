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FIBA продовжила усунення російських команд від змагань

І білоруських також.

FIBA продовжила усунення російських команд від змагань
Фото: ФІБА

Виконавчий комітет Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських збірних та клубів від змагань під егідою організації, повідомляє пресслужба організації.

Усунення російських та білоруських збірних та клубів зберігатиметься як мінімум до наступного засідання центральної ради FIBA.

1 березня 2022 року FIBA усунула збірні Росії та Білорусії від участі у змаганнях під егідою організації. Команди були виключені з-поміж учасників кваліфікаційного турніру до Кубка світу.

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Збірні Росії з баскетболу не братимуть участі в олімпійському кваліфікаційному турнірі.

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