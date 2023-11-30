Наставник жіночої збірної України з біатлону назвав "програшем" результат естафети в Естерсунді

Старший тренер жіночої команди України з біатлону Микола Зоц підсумував результат естафети етапу Кубка світу в Естерсунді.

Нагадаємо, напередодні український квартет у складі Христини Дмитренко, Дар'ї Блашко, Анни Кривоніс та Ірини Петренко посів лише 12 місце.

"Є гідний результат. Але коли вже формуєш команду, то краще робити крок назад, щоб потім – два вперед.

Трішки не вийшло у нас від самого початку, першого етапу. І у Христини Дмитренко після стрільби лежачи була ситуація, коли шість команд ішли – вона могла в цій групі йти, але втратила контакт. Перед "стійкою" витратила багато сил, потім ще на стрільбі із запасним патроном "ковирялася" – і все, команди поїхали.

Замерзлі руки в Дмитренко? Христина – вже не така молода спортсменка, яка біжить уперше і в таку погоду. Знали, що такі ситуації можуть бути, тому такі виправдання – цього робити не треба. Потрібно бути готовим до такого", - цетує Зоца suspilne.media. Підписуйтесь на наш Youtube канал

"Зовсім не вийшов у нас другий етап. Знали, що йдемо на якийсь ризик. З Дар'єю Блашко робили повторне тренування, і вона казала, що почувається більш-менш. Але зовсім провальний другий етап.

Ще не бачив її після фінішу, (не питав), що там сталося, що із самопочуттям. Я не лише про "стійку" – скоріше, від самопочуття стрільба була такою. Треба ще поговорити, рано зараз казати.

До інших дівчат немає жодних претензій, але коли випадаєш з контакту в таких гонках, то 12-те місце з нашим складом після фінішу – це як програш, а не зайняте гідне місце", - зазначив старший тренер.