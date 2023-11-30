Бідний назвав умови, за яких Україна бойкотуватиме Олімпіаду-2024

Виконувач обов'язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний висловився про можливість бойкоту Україною літніх Олімпійських ігор-2024 у Парижі у разі допуску на неї представників Росії.

"Ми не любимо слово "бойкот". Звісно, у поточних умовах питання нашої участі у цих Іграх є питанням зовнішньої та оборонної політики. Ми ухвалимо це рішення спільно, на найвищому рівні державного управління.

Також ми повинні враховувати почуття нашого суспільства та спортсменів, багато з яких втратили рідних і не можуть уявити собі участі у змаганнях із російськими спортсменами, коли умови підготовки та дотримання правил нерівні", - заявив Быдний в ексклюзивному інтерв’ю Le Monde. Підписуйтесь на наш Youtube канал

"Якби мені особисто довелося змагатися з кимось, хто підтримує війну, це було б дуже важко навіть уявити на психологічному рівні. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ще не ухвалив рішення. Ми сподіваємося, що воно буде правильним, і вони візьмуть на себе відповідальність", - зазначив тимчасовий керівник Міністерства молоді та спорту.