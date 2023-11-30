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Стала відома дата та локація бою Далакяна із захисту титулу

Українець зустрінеться з японцем Акуї.

Стала відома дата та локація бою Далакяна із захисту титулу
Артем Далакян
Фото: boxingscene.com

Поєдинок чемпіона світу за версією WBA у найлегшій вазі Артема Далакяна (22-0, 15 КО) проти обов'язкового претендента Сеїго Акуї (18-2-1, 11 КО) відбудеться 23 січня у Японії, повідомляє xsport.ua.

Бій мав відбутися 15 листопада у Токіо в рамках шоу, де у головній події чемпіон WBA у найлегшій вазі японець Такума Іноуе (18-1, 4 KO) мав зустрітися з філіппінцем Джервіном Анкахасом (34-3-2, 23 КО).

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28 жовтня промоутерська компанія Teiken Promotion повідомила про травму Іноуе, тому вечір боксу було перенесено.

Нагадаємо, Далакян провів останній бій у січні цього року, здобувши перемогу над Давидом Хіменесом.

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