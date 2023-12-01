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Україна зберегла місце у рейтингу ФІФА

При цьому команда Сергія Реброва наблизилась до Данії, Ірану та Сенегалу.

Україна зберегла місце у рейтингу ФІФА
Збірна України
Фото: УАФ

ФІФА за підсумками листопадових матчів кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 опублікувала оновлений рейтинг національних збірних команд.

Перша п'ятірка рейтингу дещо змінилась - Бразилія опустилась на дві позиції і пропустила вперед Англію та Бельгію.

Збірна України зберегла 22 позицію, маючи у своєму активі 1553,35 очок. Серед представників УЄФА "жовто-блакитні" - 12-ті.

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Рейтинг ФІФА від 30 листопада 2023 року.

  1. Аргентина - 1855,2
  2. Франція - 1845,44
  3. Англія - 1800,05
  4. Бельгія - 1798,46
  5. Бразилія - 1784,09
  6. Нідерланди - 1745,48
  7. Португалія - 1745.06
  8. Іспанія - 1732,64
  9. Італія - 1718,82
  10. Хорватія - 1717,57.

...

  • 22. Україна - 1549,33.
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