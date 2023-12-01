Україна зберегла місце у рейтингу ФІФА

Рейтинг ФІФА від 30 листопада 2023 року.

Перша п'ятірка рейтингу дещо змінилась - Бразилія опустилась на дві позиції і пропустила вперед Англію та Бельгію.

При цьому команда Сергія Реброва наблизилась до Данії, Ірану та Сенегалу.

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