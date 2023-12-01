Україна зберегла місце у рейтингу ФІФА

ФІФА за підсумками листопадових матчів кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 опублікувала оновлений рейтинг національних збірних команд.
Перша п'ятірка рейтингу дещо змінилась - Бразилія опустилась на дві позиції і пропустила вперед Англію та Бельгію.
Збірна України зберегла 22 позицію, маючи у своєму активі 1553,35 очок. Серед представників УЄФА "жовто-блакитні" - 12-ті.
Рейтинг ФІФА від 30 листопада 2023 року.
- Аргентина - 1855,2
- Франція - 1845,44
- Англія - 1800,05
- Бельгія - 1798,46
- Бразилія - 1784,09
- Нідерланди - 1745,48
- Португалія - 1745.06
- Іспанія - 1732,64
- Італія - 1718,82
- Хорватія - 1717,57.
...
- 22. Україна - 1549,33.