ХІТ за 2,6 секунди до фінальної сирени вирвав перемогу в матчі футзальної Ліги чемпіонів

У 2-му турі елітного раунду футзальної Ліги чемпіонів київський ХІТ зустрічався з хорватським "Олміссумом".
Матч склався драматично та завершився мінімальною перемогою українського клубу – 4:3. Переможний гол Володимир Поночовний забив за 2,6 секунд до фінальної сирени.
Нагадаємо, у стартовому турі колектив Олега Лук’яненка поступився польському "Констракту" - 5:6.
Завтра ХІТ зіграє заключний матч елітного раунду проти чинного володаря трофею іспанської "Пальми". Нашу команду влаштує лише перемога, адже перепустку до Фіналу чотирьох від нашої групи отримає лише переможець.