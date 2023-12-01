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ХІТ за 2,6 секунди до фінальної сирени вирвав перемогу в матчі футзальної Ліги чемпіонів

Не пощастило "Олміссуму".

ХІТ за 2,6 секунди до фінальної сирени вирвав перемогу в матчі футзальної Ліги чемпіонів
Фото: facebook.commnkolmissum

У 2-му турі елітного раунду футзальної Ліги чемпіонів київський ХІТ зустрічався з хорватським "Олміссумом".

Матч склався драматично та завершився мінімальною перемогою українського клубу – 4:3. Переможний гол Володимир Поночовний забив за 2,6 секунд до фінальної сирени.

Нагадаємо, у стартовому турі колектив Олега Лук’яненка поступився польському "Констракту" - 5:6.

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Завтра ХІТ зіграє заключний матч елітного раунду проти чинного володаря трофею іспанської "Пальми". Нашу команду влаштує лише перемога, адже перепустку до Фіналу чотирьох від нашої групи отримає лише переможець.

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