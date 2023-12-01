ХІТ за 2,6 секунди до фінальної сирени вирвав перемогу в матчі футзальної Ліги чемпіонів

У 2-му турі елітного раунду футзальної Ліги чемпіонів київський ХІТ зустрічався з хорватським "Олміссумом".

Матч склався драматично та завершився мінімальною перемогою українського клубу – 4:3. Переможний гол Володимир Поночовний забив за 2,6 секунд до фінальної сирени.

Нагадаємо, у стартовому турі колектив Олега Лук’яненка поступився польському "Констракту" - 5:6. Підписуйтесь на наш Google News

Завтра ХІТ зіграє заключний матч елітного раунду проти чинного володаря трофею іспанської "Пальми". Нашу команду влаштує лише перемога, адже перепустку до Фіналу чотирьох від нашої групи отримає лише переможець.