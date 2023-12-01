Халматова визнано найкращим спортсменом листопада в Україні

Відбулося засідання Експертної комісії НОК України з визначення найкращих спортсменів та тренерів листопада, повідомляє пресслужба НОК.

Цього місяця свої нагороди отримують дзюдоїсти за успішні виступи на чемпіонатах Європи серед дорослих та молоді.

Найкращим спортсменом листопада визнано Дільшота Халматова – срібного призера чемпіонату Європи у ваговій категорії до 60 кг.

Найкращим тренером місяця став Віталій Дуброва – особистий тренер Халматова.

Найкращим юним спортсменом листопада визнано 18-річного Назара Віскова – чемпіона Європи серед молоді U-23, вагова категорія до 60 кг.

Найкращим тренером юного спортсмена місяця стала Ганна Каштанова – особиста тренерка Віскова.

За підготовку Халматова нагороди також отримають Федерація дзюдо України та Фізкультурно-спортивне товариство "Динамо".