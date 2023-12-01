Олександр відзначився у матчі проти "Бернлі".

Гол український легіонера "Арсеналу" Олександра Зінченка претендує на найкращого гола Англійської Прем’єр-ліги у листопаді, повідомляє офіційний сайт організації.

У матчі 12-го туру проти "Бернлі" гол українця на 74-й хвилині встановив остаточний рахунок у цьому поєдинку – 3:1.

Відверто кажучи, влучний удар Зінченка у тому матчі навряд чи зможе конкурувати з голом хавбека "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо у протистоянні з клубом іншого українця Віталія Міколенка "Евертоном" – 3:0.

Крім Зінченка і Гарначо, на престижну нагороду також претендують Мохаммед Кудус ("Вест Гем"), Кемерон Арчер ("Шефілд Юнайтед"), Пабло Сарабія ("Вулвергемптон"), Сімон Адінгра ("Брайтон"), Рахім Стерлінг ("Челсі") та Майкл Олісе ("Крістал Пелас").

Your November GOTM nominees are here!



From acrobatic efforts to vicious volleys, who gets your vote for @premierleague x @Budweiser Goal of the Month❓ pic.twitter.com/2jks5yTukx — Budweiser Football (@budfootball) November 30, 2023

Голосування за автора найкращого голу чемпіонату Англії у листопаді триватиме до 4 грудня. Віддати свій голос можна на офіційному сайті АПЛ.