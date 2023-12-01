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Гол Зінченка номіновано на звання найкращого в АПЛ у листопаді

Олександр відзначився у матчі проти "Бернлі".

Гол Зінченка номіновано на звання найкращого в АПЛ у листопаді
Олександр Зінченко
Фото: EPA/UPG

Гол український легіонера "Арсеналу" Олександра Зінченка претендує на найкращого гола Англійської Прем’єр-ліги у листопаді, повідомляє офіційний сайт організації.

У матчі 12-го туру проти "Бернлі" гол українця на 74-й хвилині встановив остаточний рахунок у цьому поєдинку – 3:1.

Відверто кажучи, влучний удар Зінченка у тому матчі навряд чи зможе конкурувати з голом хавбека "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо у протистоянні з клубом іншого українця Віталія Міколенка "Евертоном" – 3:0.

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Крім Зінченка і Гарначо, на престижну нагороду також претендують Мохаммед Кудус ("Вест Гем"), Кемерон Арчер ("Шефілд Юнайтед"), Пабло Сарабія ("Вулвергемптон"), Сімон Адінгра ("Брайтон"), Рахім Стерлінг ("Челсі") та Майкл Олісе ("Крістал Пелас").

Голосування за автора найкращого голу чемпіонату Англії у листопаді триватиме до 4 грудня. Віддати свій голос можна на офіційному сайті АПЛ.

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