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European Gymnastics проголосував проти допуску росіян до міжнародних турнірів

Росію не допустили на змагання у Європі.

European Gymnastics проголосував проти допуску росіян до міжнародних турнірів
Фото: en.trend.az

Генеральна асамблея Європейського гімнастичного союзу (European Gymnastics) виступила проти допуску російських та білоруських спортсменів до міжнародних турнірів.

Представники European Gymnastics проголосували проти дозволу атлетам та офіційним особам із РФ та РБ повернутися до офіційних змагань у європейській гімнастиці з 1 січня 2024 року, тим самим не виконавши рішення Міжнародної федерації гімнастики (FIG).

Нагадаємо, FIG у липні ухвалила рішення про допуск росіян та білорусів до турнірів у нейтральному статусі.

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