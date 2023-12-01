European Gymnastics проголосував проти допуску росіян до міжнародних турнірів

Росію не допустили на змагання у Європі.

Генеральна асамблея Європейського гімнастичного союзу (European Gymnastics) виступила проти допуску російських та білоруських спортсменів до міжнародних турнірів.

Представники European Gymnastics проголосували проти дозволу атлетам та офіційним особам із РФ та РБ повернутися до офіційних змагань у європейській гімнастиці з 1 січня 2024 року, тим самим не виконавши рішення Міжнародної федерації гімнастики (FIG).

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The General Assembly of European Gymnastics has voted against allowing athletes and officials from Russia and Belarus to return to official European Gymnastics competitions from 1 January 2024 onwards, thus not following the FIG decision. — European Gymnastics (@UEGymnastics) December 1, 2023

Нагадаємо, FIG у липні ухвалила рішення про допуск росіян та білорусів до турнірів у нейтральному статусі.