Президент Латвії натякнув на бойкот спортсменами його країни Олімпіади-2024

"Якщо нічого не зміниться, дуже складно буде побачити там наших спортсменів".

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс відреагував на допуск російських спортсменів до літньої Олімпіади-2024 у Парижі.

"На мій погляд, якщо нічого не зміниться, дуже складно буде побачити там виступаючих українських чи латвійських спортсменів.

Але це рішення, яке має бути ухвалене урядами та спортивною спільнотою у кожній країні і, звичайно, воно має бути добре скоординовано та обдумане з країнами-однодумцями, включаючи Україну, країни Балтії та інші європейські держави, які незадоволені цим рішенням", - заявив Рінкевичс.

Нагадаємо, МОК допустив росіян і білорусів до Олімпіади-2024 в Парижі.