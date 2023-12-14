Ворожіння на магічній кулі
Ворожіння на магічній кулі
Вже сьогодні може почати відновлюватися мобільний зв’язок та інтернет Київстар, – СБУ
Вже сьогодні може почати відновлюватися мобільний зв’язок та інтернет Київстар, – СБУ
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Прохолодний душ. Україна переходить до активної стратегічної оборони?
Прохолодний душ. Україна переходить до активної стратегічної оборони?
У роботі оператора "Київстар" стався збій: у частини абонентів немає доступу до послуг
У роботі оператора "Київстар" стався збій: у частини абонентів немає доступу до послуг
​Родина ексголови Полтавської ОВА Луніна на другому місяці повномасштабної війни купила нову BMW iX3 та отримала допомогу як ВПО
​Родина ексголови Полтавської ОВА Луніна на другому місяці повномасштабної війни купила нову BMW iX3 та отримала допомогу як ВПО
«Мені казали: "Це ж твій воює, а не ти, чого переживаєш?"». Дружини військових про те, чому треба розібратися з демобілізацією
«Мені казали: "Це ж твій воює, а не ти, чого переживаєш?"». Дружини військових про те, чому треба розібратися з демобілізацією
Спеціалісти "Київстару" частково відновили роботу послуг зв'язку
Спеціалісти "Київстару" частково відновили роботу послуг зв'язку
​Про виробництво снарядів на Заході й у нас
​Про виробництво снарядів на Заході й у нас
ГоловнаСпорт

Президент Латвії натякнув на бойкот спортсменами його країни Олімпіади-2024

"Якщо нічого не зміниться, дуже складно буде побачити там наших спортсменів".

Президент Латвії натякнув на бойкот спортсменами його країни Олімпіади-2024
Едгарс Рінкевичс
Фото: facebook.com

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс відреагував на допуск російських спортсменів до літньої Олімпіади-2024 у Парижі.

"На мій погляд, якщо нічого не зміниться, дуже складно буде побачити там виступаючих українських чи латвійських спортсменів.

Але це рішення, яке має бути ухвалене урядами та спортивною спільнотою у кожній країні і, звичайно, воно має бути добре скоординовано та обдумане з країнами-однодумцями, включаючи Україну, країни Балтії та інші європейські держави, які незадоволені цим рішенням", - заявив Рінкевичс.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, МОК допустив росіян і білорусів до Олімпіади-2024 в Парижі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies