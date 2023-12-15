ПФЛ підтримала кандидатуру Шевченка на виборах президента УАФ

Раніше його кандидатуру висунули регіональні асоціації.

Професійна футбольна ліга України (ПФЛ) на правах постійного колективу Української асоціації футболу (УАФ) висунула кандидатуру колишнього головного тренера національної збірної України Андрія Шевченка на посаду президента УАФ, повідомляє xsport.ua.

При цьому представники Першої та Другої ліг наполягають на особистій зустрічі з кандидатом.

Вибори нового глави УАФ відбудуться 25 січня під час позачергового Конгресу.

Чинного президента асоціації Андрія Павелка відсторонено від управління УАФ, він перебуває в СІЗО.