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Шевченка висунуто на посаду президента УАФ

Вибори відбудуться 25 січня 2024 року.

Шевченка висунуто на посаду президента УАФ
Андрій Шевченко
Фото: EPA/UPG

Виконавчий комітет Київського об'єднання асоціацій футболу проголосував за Андрія Шевченка як кандидата у президенти Української асоціації футболу (УАФ), повідомляє пресслужба організації.

Саме екскерманича збірної України називають головним фаворитом на отримання посади.

Також легенда українського футболу буде делегатом на Конгресі УАФ, який має відбутися 25 січня 2024 року. Разом з ним Київщину представлятимуть Андрій Засуха та Євгеній Євсеєв.

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Чинний голова УАФ Андрій Павелко перебуває у СІЗО за підозрою у корупції.

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