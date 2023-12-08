Законопроєкт про допомогу Україні заблоковано в Сенаті США
Законопроєкт про допомогу Україні заблоковано в Сенаті США
У Києві відкрили пам'ятник Герою України Олександру Мацієвському
У Києві відкрили пам'ятник Герою України Олександру Мацієвському
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
​Зеленський звільнив Веніславського з посади представника президента в Раді
​Зеленський звільнив Веніславського з посади представника президента в Раді
Помер актор та військовослужбовець Василь Кухарський
Помер актор та військовослужбовець Василь Кухарський
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
«Слуги» шукають нову голову
«Слуги» шукають нову голову
Міліціонер, борець з наркотиками, кандидат у президенти, нардеп, зрадник, засуджений. Як жив і помер Ілля Кива
Міліціонер, борець з наркотиками, кандидат у президенти, нардеп, зрадник, засуджений. Як жив і помер Ілля Кива
Що відбувається з допомогою від США
Що відбувається з допомогою від США
ГоловнаСпорт

Старший тренер жіночої збірної України з біатлону озвучив завдання на сьогоднішній спринт у Гохфільцені

Зоц вимагатиме від своїх підлеглих попадання в персьют.

Старший тренер жіночої збірної України з біатлону озвучив завдання на сьогоднішній спринт у Гохфільцені
Микола Зоц
Фото: "Суспільне Спорт"

Старший тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц поділився очікуваннями від спринтерської гонки на другому етапі Кубка світу-2023/24, який стартує сьогодні в австрійському Гохфільцені.

“Чи буду задоволений чотирма дівчатами в персьюті? Завдання для кожного перед виходом на старт, як я вже казав, максимальне. Інакше чого тоді виходити на старт. Але ж ми розуміємо свій максимум на сьогоднішній день. Завдання – потрапляння чотирьох біатлоністок в гонку переслідування – стоїть, бо тоді звідси витікає й Кубок націй”, - цетує Зоца "Суспільне Спорт".

“Звичайно, хочеться, щоб в особистих гонках хтось не просто потрапив у топ-60, але й проскакував й повище. Головне, щоб результат показав їм, що вони можуть виступати на цьому рівні. Дві біатлоністки потрапляли в залікову зону в Естерсунді. Намагатимемося й тут”, - зазначив український фахівець.

Підписуйтесь на наш Google News

На етапі у Гохфільцені першою серед українок стартує Анастасія Меркушина (№4). Також виступлять Юлія Джима (№10), Анна Кривонос (№37), Ірина Петренко (№68) та Олена Городна (№92).

Чоловічі та жіночі спринтерські гонки у Гохфільцені відбудуться сьогодні. Жіночий спринт розпочнеться о 15:25 за київським часом.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies