Старший тренер жіночої збірної України з біатлону озвучив завдання на сьогоднішній спринт у Гохфільцені

Зоц вимагатиме від своїх підлеглих попадання в персьют.

Старший тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц поділився очікуваннями від спринтерської гонки на другому етапі Кубка світу-2023/24, який стартує сьогодні в австрійському Гохфільцені.

“Чи буду задоволений чотирма дівчатами в персьюті? Завдання для кожного перед виходом на старт, як я вже казав, максимальне. Інакше чого тоді виходити на старт. Але ж ми розуміємо свій максимум на сьогоднішній день. Завдання – потрапляння чотирьох біатлоністок в гонку переслідування – стоїть, бо тоді звідси витікає й Кубок націй”, - цетує Зоца "Суспільне Спорт".

“Звичайно, хочеться, щоб в особистих гонках хтось не просто потрапив у топ-60, але й проскакував й повище. Головне, щоб результат показав їм, що вони можуть виступати на цьому рівні. Дві біатлоністки потрапляли в залікову зону в Естерсунді. Намагатимемося й тут”, - зазначив український фахівець.

На етапі у Гохфільцені першою серед українок стартує Анастасія Меркушина (№4). Також виступлять Юлія Джима (№10), Анна Кривонос (№37), Ірина Петренко (№68) та Олена Городна (№92).

Чоловічі та жіночі спринтерські гонки у Гохфільцені відбудуться сьогодні. Жіночий спринт розпочнеться о 15:25 за київським часом.