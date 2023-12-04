Санітра прокоментував катастрофічний виступ українських біатлоністів на стартовому етапі Кубка світу

Напередодні в Естерсунді двома пасьютами завершився перший етап Кубка світу-2023/24 з біатлону.

Нагадаємо, ні в жіночих, ні чоловічих гонках переслідування представники України не змогли потрапити до топ-40.

Старший тренер чоловічої команди України Юрай Санітра висловився про результати підопічних на етапі у Швеції.

"Розраховували на кращий старт перед сезоном. Але я впевнений: попри поганий старт, далі буде краще. Гадаю, що переїзд зі Скандинавії до Центральної Європи нам допоможе психологічно, бо трішки втомилися від цієї атмосфери.

Треба піднятися психологічно. І я впевнений, що з приїздом Дмитра Підручного у Гохфільцен будемо поступово рухатися вище та вище у сезоні", - цетує Санітру suspilne.media. Підписуйтесь на наш Google News

"Можу бути задоволений (у пасьюті, - прим. LB.ua) лише ходом Антона Дудченка на трасі. Якби біг зі стрільбою, що була "вчора, міг би бути гарний результат.

Антон вже не робить таких помилок, як були. Зробили корекцію на зброї, бачу, що він не матиме таких проблем зі стрільбою. У пасьюті була група пострілів нижче, робили корекцію – не допомогло. Проте вже набирає впевненості, думаю, що Антон у Гохфільцені покаже себе краще, ніж в Естерсунді", - додав словацький фахівець.

Про склад на другий етап? Ближче скажу до етапу в Гохфільцені. Цимбал? Будемо вирішувати. Ще є переїзд на Кубок IBU. Денис Насико - 100% поїде (на Кубок IBU, - прим. LB.ua), а другого спортсмена визначимо після зібрання. Ні, з Кубка IBU на Кубок світу не беремо нікого, - заявив старший тренер чоловічої команди.

Зазначимо, що найкращі результати українців в особистих стартах Естерсунда продемонстрували Артем Тищенко і Дудченко - 38-мі місця в індивідуальній гонці та спринті відповідно. Найкращим командним стартом стала змішана естафета за участю Артема Прими та Дудченка - восьме місце.

Додамо, що вже у п’ятницю, 8 грудня, стартує другий етап КС. Він пройде в австрійському Гохфільцені. Програма етапу буде дуже насиченою: за три дні біатлоністам доведеться пробігти спринт, пасьют та естафету.