Жіноча збірна України з гандболу вперше за 18 років вийшла в основний раунд ЧС

У заключному, третьому турі групового етапу чемпіонату світу-2023 з гандболу жіноча збірна України здобула перемогу над командою Казахстану - 37:24.

Завдяки цієї перемозі наша збірна посіла третє місце і вперше за 18 років зіграє в основному раунді турніру.

Раніше Україна програла Бразилія (20:35) та Іспанії (20:32).

Далі українки зіграють із Нідерландами, Чехією та переможцем матчу Аргентина – Конго. Матчі пройдуть 6, 8 та 10 грудня у данському "Фредеріксгавні".

Нагадаємо, для збірної України це перша участь на жіночому ЧС з гандболу з 2009 року.

ЧС-2023 проходить у Данії, Норвегії та Швеції.