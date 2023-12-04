Гуменюк спростувала звільнення з посади речниці Сил оборони Півдня (оновлено)
Гуменюк спростувала звільнення з посади речниці Сил оборони Півдня (оновлено)
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
З’явилось відео розстрілу росіянами двох українських полонених під Авдіївкою, у ЗСУ відреагували
З’явилось відео розстрілу росіянами двох українських полонених під Авдіївкою, у ЗСУ відреагували
Чи справді Захід зменшує рівень допомоги, щоб змусити нас до переговорів?
Чи справді Захід зменшує рівень допомоги, щоб змусити нас до переговорів?
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
В окупованому Маріуполі засудили 11 українських військовополонених
В окупованому Маріуполі засудили 11 українських військовополонених
Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
​Данінг, Крюгер і план замислу
​Данінг, Крюгер і план замислу
СБУ пояснила, чому Порошенка не випустили з України у відрядження. "Євросолідарність" відреагувала (доповнено)
СБУ пояснила, чому Порошенка не випустили з України у відрядження. "Євросолідарність" відреагувала (доповнено)
ГоловнаСпорт

Жіноча збірна України з гандболу вперше за 18 років вийшла в основний раунд ЧС

Українки здобули першу перемогу на ЧС-2023.

Жіноча збірна України з гандболу вперше за 18 років вийшла в основний раунд ЧС
Фото: isport.ua

У заключному, третьому турі групового етапу чемпіонату світу-2023 з гандболу жіноча збірна України здобула перемогу над командою Казахстану - 37:24.

Завдяки цієї перемозі наша збірна посіла третє місце і вперше за 18 років зіграє в основному раунді турніру.

Раніше Україна програла Бразилія (20:35) та Іспанії (20:32).

Підписуйтесь на наш Google News
Далі українки зіграють із Нідерландами, Чехією та переможцем матчу Аргентина – Конго. Матчі пройдуть 6, 8 та 10 грудня у данському "Фредеріксгавні".

Нагадаємо, для збірної України це перша участь на жіночому ЧС з гандболу з 2009 року.

ЧС-2023 проходить у Данії, Норвегії та Швеції.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies