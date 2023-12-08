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"Галатасарай" може продати ексгравця "Шахтаря" в Росію, - ЗМІ

Тете може опинитися в російському чемпіонаті.

"Галатасарай" може продати ексгравця "Шахтаря" в Росію, - ЗМІ
Тете
Фото: "Гатасарай"

Колишній півзахисник "Шахтаря" Тете, який влітку нинішнього року розірвав контракт із "гірниками" та вирішив перейти у "Галатасарай", позбавивши донецький клуб можливості отримати за трансфер компенсацію, найближчим часом може вляпатися в ще одну скандальну історію, повідомляє sport.ua з посиланням на Fotospor.

Усвідомивши, що клуб може мати серйозні проблеми, керівники "Галатасарая" в останні тижні активно підшукують варіант із продажем Тете. У стамбульському клубі вважають, що це дозволить їм більше не мати справу з претензіями з боку "Шахтаря" щодо компенсації.

Однак поки що агенти Тете не змогли принести у "Галатасарай" пропозицій з Європи. Варіанти із працевлаштуванням бразильця є в країнах Перської затоки, але там також побоюються проблем з ФІФА та "Шахтарем" й не поспішають приступати до конкретики.

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Водночас із "Галатасараєм" вже зв'язалися деякі клуби з Росії. Ряд агентів припускає, що якщо стамбульці продадуть Тете у Росію, то це позбавить турецький клуб будь-яких проблем, але існує також і протилежна думка - неприємностей може стати навіть більше.

На даний момент варіант із продажем Тете в Росію є останнім шансом для "Галатасарая", і якщо інших можливостей у січні так і не представиться, то турецький гранд, ймовірно, буде готовий піти на таку угоду.

У поточному сезоні 23-річний Тете провів за "Галатасарай" 18 матчів, у яких відзначився 1 голом та 2 асистами.

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