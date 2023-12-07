13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
У Києві відкрили пам'ятник Герою України Олександру Мацієвському
У Києві відкрили пам'ятник Герою України Олександру Мацієвському
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У Миколаївському соборі на Тернопільщині відбулася служба ПЦУ українською мовою – уперше за 191 рік
У Миколаївському соборі на Тернопільщині відбулася служба ПЦУ українською мовою – уперше за 191 рік
Зеленський скасував онлайн-брифінг для сенаторів США
Зеленський скасував онлайн-брифінг для сенаторів США
Джерела LB.ua: У Підмосков'ї СБУ ліквідувала зрадника Киву (доповнено)
Джерела LB.ua: У Підмосков'ї СБУ ліквідувала зрадника Киву (доповнено)
Міліціонер, борець з наркотиками, кандидат у президенти, нардеп, зрадник, засуджений. Як жив і помер Ілля Кива
Міліціонер, борець з наркотиками, кандидат у президенти, нардеп, зрадник, засуджений. Як жив і помер Ілля Кива
У Сенаті США запропонували новий законопроєкт фінансування для України та Ізраїлю
У Сенаті США запропонували новий законопроєкт фінансування для України та Ізраїлю
ГоловнаСпорт

Асист Мудрика не допоміг "Челсі" набрати очки у протистоянні з "МанЮнайтед"

"Червоні дияволи" здобули мінімальну перемогу.

Асист Мудрика не допоміг "Челсі" набрати очки у протистоянні з "МанЮнайтед"
Михайло Мудрик
Фото: EPA/UPG

У рамках 15-го туру АПЛ на "Олд Траффорд" зустрічалися колись законодавці мод у Прем'єр-лізі "Манчестер Юнайтед" і "Челсі", які зараз перебувають у кризі.

Відкрили рахунок господарі – це зробив на 19-й хвилині Скотт Мактоміней – 1:0.

Наприкінці першої половини зустрічі гості відновили статус-кво – 1:1. Точною передачею Михайла Мудрика скористувався Коул Палмер.

У середині другого тайму Мактоміней оформив дубль, принісши своїй команді, як виявилося пізніше, 3 очки.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Після цієї перемоги МЮ обійшов "Ньюкасл" у боротьбі за 6-те місце. У свою чергу, "пенсіонери" продовжують займати у турнірній таблиці 10-те місце.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies