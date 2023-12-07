У рамках 15-го туру АПЛ на "Олд Траффорд" зустрічалися колись законодавці мод у Прем'єр-лізі "Манчестер Юнайтед" і "Челсі", які зараз перебувають у кризі.

Відкрили рахунок господарі – це зробив на 19-й хвилині Скотт Мактоміней – 1:0.

Наприкінці першої половини зустрічі гості відновили статус-кво – 1:1. Точною передачею Михайла Мудрика скористувався Коул Палмер.

У середині другого тайму Мактоміней оформив дубль, принісши своїй команді, як виявилося пізніше, 3 очки.

Після цієї перемоги МЮ обійшов "Ньюкасл" у боротьбі за 6-те місце. У свою чергу, "пенсіонери" продовжують займати у турнірній таблиці 10-те місце.