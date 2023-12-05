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Українська бригада розсудить матч жіночої Ліги націй УЄФА

Бригада Катерини Монзуль працюватиме на поєдинку Іспанія – Швеція.

Українська бригада розсудить матч жіночої Ліги націй УЄФА
Катерина Монзуль
Фото: УПЛ

На матчі жіночої Ліги націй у групі A4 між Іспанією та Швецією, який запланований на 5 грудня в Малазі, працюватиме українська бригада арбітрів, повідомляє sport.ua.

Рефері на цьому матчі буде Катерина Монзуль. Їй асистуватимуть лайнсвумен Марина Стрілецька та Світлана Грушко. Роль резервного судді матиме Софія Причина.

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Нагадаємо, збірна Україна нещодавно не зуміла переграти Польщу та ускладнила собі турнірну ситуація в своїй групі. Тепер для того, щоб не вилетіти з свого дивізіону, українкам треба перемагати сербок та сподіватися на проблеми в конкурентів.

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