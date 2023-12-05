Українська бригада розсудить матч жіночої Ліги націй УЄФА

На матчі жіночої Ліги націй у групі A4 між Іспанією та Швецією, який запланований на 5 грудня в Малазі, працюватиме українська бригада арбітрів, повідомляє sport.ua.

Рефері на цьому матчі буде Катерина Монзуль. Їй асистуватимуть лайнсвумен Марина Стрілецька та Світлана Грушко. Роль резервного судді матиме Софія Причина.

Нагадаємо, збірна Україна нещодавно не зуміла переграти Польщу та ускладнила собі турнірну ситуація в своїй групі. Тепер для того, щоб не вилетіти з свого дивізіону, українкам треба перемагати сербок та сподіватися на проблеми в конкурентів.