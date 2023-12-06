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Гол Яремчука вивів "Валенсію" до 1/16 Кубка Іспанії

"Кожани" здобули мінімальну перемогу над "Аросою".

Гол Яремчука вивів "Валенсію" до 1/16 Кубка Іспанії
"Валенсія"
Фото: ФК "Валенсія"

У рамках 1/32 фіналу Кубка Короля "Валенсія" українця Романа Яремчука зустрічалася на виїзді зі скромним клубом "Ароса", який виступає у регіональній лізі Галісії.

Матч завершився мінімальною перемогою гостей – 1:0. Єдиний гол у цій зустрічі на 8 хвилині забив Яремчук.

Цей гол став для 28-річного гравця збірної України дебютним у складі нового клубу. Раніше Яремчук провів уже 9 матчів у рамках Ла Ліги, у яких не відзначився результативними діями.

Окрім голу, у пасиві українця у цьому матчі – жовта картка.

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Нагадаємо, Роман належить бельгійському "Брюгге" і виступає за "кожанів" на правах оренди.

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