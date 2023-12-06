Зозуля заявив, що все вже вирішено – президентом УАФ роблять Шевченка

Роман хотів виставити свою кандидатуру на цю посаду.

Колишній форвард збірної України Роман Зозуля різко висловився щодо проведення позачергового конгресу Української асоціації футболу (УАФ), який заплановано на 25 січня 2024 року, повідомляє sportarena.com.

На Конгресі відбудуться вибори нового президента та керівних органів УАФ, аудиту та футбольного правосуддя. При цьому попередній XXV плановий конгрес буде визнаний недійсним.

На думку Зозулі, долю “виборів” вирішено достроково: новим головою УАФ стане екс-наставник збірної України Андрій Шевченко. Сам Зозуля відмовився від участі у виборах.

“Звичайно, я хотів йти на вибори. Навіть знайшов однодумців, які могли б стати моєю командою – Левченко, Худжамов, поверхово з Федецьким говорили та ще з кількома людьми, які не пов’язані з футболом.

Але мені дали зрозуміти, що все вже вирішено – президентом УАФ роблять Шевченка. Всі ж розуміють, хто це робить. Голосують регіональні асоціації, але за ними стоять губернатори, а за ними – Офіс Президента. До речі, голосування закрите. Цікаво – чому?”, - задається риторичним запитанням Зозуля.

“Коротше, йти технічним кандидатом я не захотів. Тому ми поставили цю ідею на паузу. Але не відмовляємось від неї взагалі.

Думаю, Шевченко довго не протягне. А на чесних виборах моя програма та команда будуть сильнішими. Я погано уявляю, як Шевченко збирається керувати нашим футболом. З Лондона?

І дуже цікаво, якою буде його команда. Люди, яких йому призначать зверху, чи знову італійці? Зрозуміло, що керуватимуть інші, а він тільки торгуватиме обличчям”, - зазначив екс-гравець збірної України.