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Центровий "Прометея" визнаний найкращим гравцем 11-го туру Єврокубка

Ондржей Балвін допоміг українській команді розгромити "Бешикташ".

Центровий "Прометея" визнаний найкращим гравцем 11-го туру Єврокубка
Ондржей Балвін
Фото: "Прометей"

Чеського центрового "Прометея" Ондржея Балвіна визнано найкращим гравцем 11-го туру Єврокубка.

Нагадаємо, "Прометей" у звітному турі розгромив турецький "Бешикташ" – 89:70 (26:14, 19:26, 27:10, 17:20). Балвін записав у свій актив 17 очок, 9 підбирань, три асисти та два блок-шоти. Це дозволило набрати йому 28 очок за індексом результативності.

Для "титанів" ця перемога стала шостою в 11 турах Єврокубка і третьою домашньою перемогою поспіль.

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