Чеського центрового "Прометея" Ондржея Балвіна визнано найкращим гравцем 11-го туру Єврокубка.

The MVP of Round 11 is @BcPrometey Ondrej Balvin 🔥



'MVP of the Round' I #RoadToGreatness pic.twitter.com/U0UKC2CfL9 — BKT EuroCup (@EuroCup) December 14, 2023

Нагадаємо, "Прометей" у звітному турі розгромив турецький "Бешикташ" – 89:70 (26:14, 19:26, 27:10, 17:20). Балвін записав у свій актив 17 очок, 9 підбирань, три асисти та два блок-шоти. Це дозволило набрати йому 28 очок за індексом результативності.

Для "титанів" ця перемога стала шостою в 11 турах Єврокубка і третьою домашньою перемогою поспіль.