Україна програла Словенії вирішальний поєдинок на молодіжному ЧС з хокею

У заключному турі молодіжного чемпіонату світу з хокею у Дивізіоні 1В зустрілися лідери – збірні України та Словенії. Обидві команди підійшли до очного протистояння з чотирма перемогами в попередніх чотирьох іграх, проте наша збірна здобула один із тріумфів у додатковий час у той час, як словенці, які були господарями турніру, всі 4 рази перемагали в основний час.

У матчі за перше місце сильнішими виявились словенці – 5:3 (1:0, 2:3, 2:0).

Таким чином, саме колектив Йозефа Петхо пройшов до Дивізіону 1А.

Додамо, що найкращим бомбардиром турніру став українець Микита Сидоренко, який набрав 12 очок.

Нагадаємо, торік наша команда також в останньому матчі поступилася Японії і не вийшла до Дивізіону 1A.