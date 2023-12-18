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Україна програла Словенії вирішальний поєдинок на молодіжному ЧС з хокею

Українці не змогли вийти у Дивізіон 1А.

Україна програла Словенії вирішальний поєдинок на молодіжному ЧС з хокею
Фото: ФХУ

У заключному турі молодіжного чемпіонату світу з хокею у Дивізіоні 1В зустрілися лідери – збірні України та Словенії. Обидві команди підійшли до очного протистояння з чотирма перемогами в попередніх чотирьох іграх, проте наша збірна здобула один із тріумфів у додатковий час у той час, як словенці, які були господарями турніру, всі 4 рази перемагали в основний час.

У матчі за перше місце сильнішими виявились словенці – 5:3 (1:0, 2:3, 2:0).

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Таким чином, саме колектив Йозефа Петхо пройшов до Дивізіону 1А.

Додамо, що найкращим бомбардиром турніру став українець Микита Сидоренко, який набрав 12 очок.

Нагадаємо, торік наша команда також в останньому матчі поступилася Японії і не вийшла до Дивізіону 1A.

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