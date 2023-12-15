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Підручний посів 22-е місце у спринті на етапі Кубка світу з біатлону

У гонку переслідування також потрапили Артем Прима та Тарас Лесюк.

Підручний посів 22-е місце у спринті на етапі Кубка світу з біатлону
Фото: EPA/UPG

Програму третього етапу Кубка світу з біатлону у швейцарському Ленцерхайді було продовжено чоловічим спринтом.

Найкращий час встановив Бенедикт Долль.

Норвежець Йоганнес Бьо поступився німцеві трохи більше 5 секунд. Замкнув п'єдестал співвітчизник тріумфатора Філіп Наврат.

Найкращий результат серед українських біатлоністів у Дмитра Підручного – 22 місце. У гонку переслідування також класифікувалися Артем Пріма (44-й) та Тарас Лесюк (45-й).

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Ленцерхайд. Спринт. Чоловіки.

  1. Бенедикт Долль (Німеччина, 0+0) 23:15,8
  2. Йоганнес Бьо (Норвегія, 1+0) +5,4
  3. Філіп Наврат (Німеччина, 1+0)+36,8.

  • 22. Дмитро Підручний (Україна, 1+1) +1:29,3
  • 44. Артем Прима (Україна, 1+1) +2:18,1
  • 45. Тарас Лесюк (Україна, 0+1) +2:24,9
  • 63. Артем Тищенко (Україна, 1+0) +2:50,1
  • 78. Антон Дудченко (Україна, 3+1) +3:38,3.
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