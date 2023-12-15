Підручний посів 22-е місце у спринті на етапі Кубка світу з біатлону

У гонку переслідування також потрапили Артем Прима та Тарас Лесюк.

Програму третього етапу Кубка світу з біатлону у швейцарському Ленцерхайді було продовжено чоловічим спринтом.

Найкращий час встановив Бенедикт Долль.

Норвежець Йоганнес Бьо поступився німцеві трохи більше 5 секунд. Замкнув п'єдестал співвітчизник тріумфатора Філіп Наврат.

Найкращий результат серед українських біатлоністів у Дмитра Підручного – 22 місце. У гонку переслідування також класифікувалися Артем Пріма (44-й) та Тарас Лесюк (45-й).

Ленцерхайд. Спринт. Чоловіки.

Бенедикт Долль (Німеччина, 0+0) 23:15,8 Йоганнес Бьо (Норвегія, 1+0) +5,4 Філіп Наврат (Німеччина, 1+0)+36,8.

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