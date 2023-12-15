Підручний посів 22-е місце у спринті на етапі Кубка світу з біатлону

Програму третього етапу Кубка світу з біатлону у швейцарському Ленцерхайді було продовжено чоловічим спринтом.
Найкращий час встановив Бенедикт Долль.
Норвежець Йоганнес Бьо поступився німцеві трохи більше 5 секунд. Замкнув п'єдестал співвітчизник тріумфатора Філіп Наврат.
Найкращий результат серед українських біатлоністів у Дмитра Підручного – 22 місце. У гонку переслідування також класифікувалися Артем Пріма (44-й) та Тарас Лесюк (45-й).
Ленцерхайд. Спринт. Чоловіки.
- Бенедикт Долль (Німеччина, 0+0) 23:15,8
- Йоганнес Бьо (Норвегія, 1+0) +5,4
- Філіп Наврат (Німеччина, 1+0)+36,8.
…
- 22. Дмитро Підручний (Україна, 1+1) +1:29,3
- 44. Артем Прима (Україна, 1+1) +2:18,1
- 45. Тарас Лесюк (Україна, 0+1) +2:24,9
- 63. Артем Тищенко (Україна, 1+0) +2:50,1
- 78. Антон Дудченко (Україна, 3+1) +3:38,3.