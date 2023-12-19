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Президент "Марселя" відреагував на результат жеребкування плей-оф Ліги Європи

"Шахтар" добре показав себе у Лізі чемпіонів".

Президент "Марселя" відреагував на результат жеребкування плей-оф Ліги Європи
Пабло Лонгорія
Фото: ФК "Марсель"

Президент "Марселя" Пабло Лонгорія висловився про матчі з "Шахтарем" у плей-оф Ліги Європи.

"Нам доведеться зустрітися з дуже гарною командою, для якої зазвичай грати в Європі. Це чинний чемпіон України, який цього року впевнено виступав у Лізі чемпіонів. Вони добре себе показали, але ми також мали відмінний етап виступів у складній групі.

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Тепер ми маємо виявити серйозність і старанність протягом наступних двох місяців, щоб підійти до майбутніх поєдинків із "Шахтарем" у гарній формі", - цитує Лонгорія клубна пресслужба.

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