Президент "Марселя" відреагував на результат жеребкування плей-оф Ліги Європи

Президент "Марселя" Пабло Лонгорія висловився про матчі з "Шахтарем" у плей-оф Ліги Європи.

"Нам доведеться зустрітися з дуже гарною командою, для якої зазвичай грати в Європі. Це чинний чемпіон України, який цього року впевнено виступав у Лізі чемпіонів. Вони добре себе показали, але ми також мали відмінний етап виступів у складній групі.

Тепер ми маємо виявити серйозність і старанність протягом наступних двох місяців, щоб підійти до майбутніх поєдинків із "Шахтарем" у гарній формі", - цитує Лонгорія клубна пресслужба.